Ортодонт рассказал, почему отбеливание зубов чревато лечением

Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова объяснила, почему иногда отбеливающие полоски для зубов приближают для пациента посещение стоматологии. Помощь может понадобиться через несколько месяцев, рассказала медик в эфире радио Sputnik.

© РИА Новости

Врач отметила, что люди хотят произвести процедуры отбеливания быстро и без лишних затрат. В результате они могут купить некачественный товар и игнорируют консультации специалистов, а самолечение еще никого до добра не доводило.

«Основная проблема таких средств — в их неконтролируемом воздействии. Отбеливающие полоски и гели нередко содержат агрессивные химические компоненты в концентрациях, не адаптированных под конкретного пациента. Эмаль у всех разная по толщине и минерализации, состояние десен, наличие микротрещин или клиновидных дефектов тоже индивидуальны. То, что одному пациенту может не навредить, у другого приводит к ожогам слизистой, повышенной чувствительности, микроповреждениям эмали и формированию скрытых трещин», — объяснила Яна Дьячкова.

Пациент может получить таким образом повреждения, но даже не почувствовать этого. Никакой боли еще не будет, а нехороший процесс уже оказывается запущен. Для его выявления понадобится высокоточное оборудование. Врач напомнила, что безопасную процедуру отбеливания может провести только квалифицированный врач. Любое средство для ухода за полостью рта необходимо выбирать только с его участием.