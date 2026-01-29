Как природные мотивы влияют на современные показы высокой моды

Показы haute couture сезона весна–лето 2026 неожиданно напомнили прогулку по лесу. На подиумах появилось чувство, будто мода устала от стерильности и вернулась к чему-то базовому и почти первобытному. Женские образы больше не стремятся к идеальной выверенности. Они меняются, дышат, играют и иногда выглядят дико.

Schiaparelli задали тон этому настроению. В коллекции Дэниела Розберри исчезла привычная строгость. Вместо нее возникла энергия игры и свободы. Платья с корсетной основой получили неожиданные продолжения. На спинах появились формы, которые напоминали хвосты скорпионов. Некоторые образы выглядели как гибриды человека и птицы. Эффект полета создавали жакеты с перьями. Часть из них выглядела как настоящая, хотя на самом деле была сделана из шелка.

Dior пошли другим путем, но с тем же ощущением связи с живым. Пространство показа заполнили тысячи цикламенов. Этот жест стал личным и почти интимным. На подиуме появились женщины, похожие на цветы. Платья покрывали вышивки с растительными мотивами. Мох и лепестки стали частью ткани. Крупные декоративные элементы заменили украшения. В этом легко читалась связь с ДНК бренда и с наследием Кристиана Диора. Его любовь к цветам снова стала актуальной. Силуэты напоминали распустившиеся бутоны и выглядели мягко и живо.

Дебют Маттье Блази в haute couture Chanel добавил сказочного настроения. Пространство Гран-Пале превратилось в фантазийную поляну. Огромные грибы с яркими оттенками задали ощущение сна наяву. Это был не побег от реальности, а попытка замедлиться и посмотреть вокруг.

Такой поворот к природе выглядит логичным. Мир давно живет в режиме бесконечной ленты. Новости, уведомления и экраны не оставляют места для паузы. Мода реагирует на это желание выдохнуть. Отсюда интерес к темам замедления и простоты. Здесь легко вспомнить эстетику cottagecore и идею slow living. Это не про пасторальную наивность, а про пересборку приоритетов. Когда-то похожий жест сделала Мария-Антуанетта, уставшая от придворных правил и нашедшая убежище в искусственной деревне.