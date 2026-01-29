«Может приводить к некрозу». Хирург предупредил об опасности липосакции

Врач-хирург Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Олег Миленин заявил, что в ходе липосакции разрушается жировая ткань, неизбежно затрагивая мелкие сосуды, нервные окончания и соединительнотканные структуры. Это может вызвать хронический болевой синдром и тромбоэмболические осложнения.

«Одним из наиболее тяжелых осложнений является повреждение сосудистой сети. Нарушение кровоснабжения может приводить к ишемии тканей, формированию гематом, фиброзу и некрозу», — говорит врач.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что осложнения могут зайти настолько далеко, что врачам придется пойти даже на ампутацию инфицированной части тела. Такой случай произошел в Краснодаре, когда липосакция в области бедер обернулась для женщины ампутацией ног, чтобы избежать летального исхода. Но осложнения могут проявиться и через несколько недель или даже месяцев, что потребует повторной операции.

По данным Росстата, в России растет число людей с ожирением.

