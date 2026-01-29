Дакота Джонсон снялась в микрошортах и накидке с перьями

Звезда «50 оттенков серого» и актриса Дакота Джонсон продемонстрировала фигуру в микрошортах. Фото опубликовано на сайте Page Six.

36-летняя Дакота Джонсон стала гостьей показа Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Для светского мероприятия актриса выбрала золотую блузу с принтом, блестящую накидку с перьями на рукавах и микрошорты. Артистка дополнила образ капроновыми колготками с кружевным узором, черными босоножками на каблуках и зеленым клатчем. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с коричневым тенями и розовой помадой.

Среди гостей показа также были Кирстен Данст, Шей Митчелл и другие звезды.

На прошлой неделе Дакоту Джонсон заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе в кампании рэпера Role Model (Такера Пиллсбери). Влюбленные держались за руки, а затем отправилась в ресторан.

Впервые сплетни об отношениях актрисы и рэпера возникли в декабре. Тогда папарацци засняли Дакоту Джонсон и Такера Пиллсбери на ужине при свечах в компании друзей. По информации издания TMZ, актриса прижималась к исполнителю во время беседы с товарищами.

