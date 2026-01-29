Когда контуринг работает против вас: почему он получается грязным и что делать

Контуринг задумывался как способ мягко подчеркнуть рельеф лица, но на практике он часто выглядит тяжело, пятнисто или попросту неаккуратно.

Вместо эффекта естественной тени получается ощущение грязи на коже, это дает усталое лицо и портит настроение. Визажист Любовь Брусницына рассказала об основных причинах, почему так происходит, и поделилась профессиональными секретами, как добиться приемлемого результата.

Неподходящий оттенок косметики

Одна из главных ошибок — слишком теплый, рыжий или, наоборот, чрезмерно серый оттенок. Бронзеры часто ошибочно используют как контур, хотя их задача — имитировать загар, а не тень.

«В итоге вместо естественного углубления появляется пятно с неестественным подтоном. Лучше выбирать холодно-нейтральные оттенки, близкие к натуральному цвету тени на лице, либо полностью заменить контуринг мягким бронзингом по периферии лица, если хочется обойтись без жесткой графики», — объясняет эксперт.

Слишком плотные кремовые скульпторы или сухие продукты с высокой пигментацией сложно растушевать так, чтобы переходы выглядели чисто. Они цепляются за тон, подчеркивают текстуру кожи и создают эффект грязных полос. Альтернатива — легкие кремовые вуали, тинты или полупрозрачные пудры с мягким пигментом. Визажисты все чаще работают слоями: несколько тонких полупрозрачных нанесений выглядят аккуратнее, чем один плотный слой.

Неправильное расположение линий

Контуринг по универсальным схемам из интернета редко учитывает индивидуальные черты лица.

«Например, линии под скулой, нарисованные слишком низко или слишком близко к центру, утяжеляют лицо и делают макияж неопрятным. Лучше смещать акцент выше, работать не полосой, а мягким облаком тени», — советует визажист.

В идеале вообще стоит обратиться к профессионалу, чтобы он показал именно вам, по каким конкретно линиям нужно наносить косметику.

Плохая растушевка и неправильные инструменты

Грязный эффект часто возникает из-за неподходящих кистей, спонжей или поспешной растушевки. Жесткие края, пятна и резкие переходы сразу выдают ошибку. Визажисты используют пушистые кисти среднего размера, растушевывают продукт движениями вверх и к вискам, а иногда дополнительно проходят по границе чистой кистью или остатками тона. Альтернатива классическому контурингу — мягкое затемнение складки щеки румянами или нейтральным тауп-оттенком, который легче растушевать до чистого эффекта.

В нелегком и важном деле коррекции лица очень важны баланс, легкость и иллюзия естественного рельефа.