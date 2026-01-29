Актриса Кейт Хадсон опубликовала фото в топе с глубоким декольте

Голливудская актриса Кейт Хадсон появилась на публике в топе с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кейт Хадсон показала снимки, сделанные во время поездки в Париж на Неделю моды. 46-летняя актриса посетила показ бренда Armani. Артистка вышла на публику в розовом топе с глубоким декольте и узором, который был украшен пайетками. Знаменитость также надела черные широкие брюки, серьги и кольцо. Кейт Хадсон позировала с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем.

Несколько недель назад Кейт Хадсон показала фигуру в белом кружевном платье-миди с глубоким декольте и объемными бедрами, которое дополнила черными туфлями на каблуках. Актриса также надела массивные блестящие серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах с коричневыми стрелками.

До этого Кейт Хадсон посетила вечер, организованный в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса позировала перед фотографами в бежевой полупрозрачной блузке, под которую надела бюстгальтер в тон.

