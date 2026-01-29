Жена владельца российских похоронных бюро показала лицо после пластики

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова показала внешность после пластической операции. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя светская львица сделала подтяжку лица у доктора Бернара Айо в Париже, Франция. Она продемонстрировала подготовку к процедуре, послеоперационный период со шрамами, гематомами и отеками и результат через неделю.

«Операция — пять часов в четыре руки. Команда — восемь человек! (...) Это все лишь седьмой день, и я только начала себя узнавать», — указала в подписи автор поста, поблагодарив мужа, который ухаживал за ней после хирургического вмешательства.

Ранее в январе Виктория Шелягова в откровенном виде снялась для журнала отечественного бренда Walk of Shame. В свою очередь, в декабре она в мини-юбке покаталась на плечах у мужчин, отмечая свой день рождения.