Как принт капусты проявляется в моде и культуре

Капустный принт неожиданно вырвался в модные фавориты и стал символом иронии, телесности и любви к странной красоте.

© Freepik

Многослойные волны, округлые формы, затейливые ритмы растительных мотивов перекочевали с подиумов в массмаркет, визуальную культуру и даже современное искусство. Это не просто милый узор, а культурный код, в котором смешались юмор, феминность, экологическая повестка и постирония. Стилист Алина Лобанова помогла разобраться с горячим трендом 2026 года.

Как выглядит капустный принт в моде

В одежде он проявляется через рюши, волнистые края, объемные драпировки и повторяющиеся слои, напоминающие листья кочана.

«Дизайнеры используют его в платьях, юбках, корсетах, топах и даже верхней одежде, создавая эффект распускающегося бутона или кочана. Цветовая палитра варьируется от натуральных зеленых и молочных оттенков до розовых, сиреневых и кислотных интерпретаций. Визуально это баланс между романтикой, гротеском и легким абсурдом», — рассказывает эксперт.

Почему именно сейчас это стало трендом

Капустный мотив идеально ложится в эстетику эпохи, уставшей от фэшн-стерильности и минимализма. Мода движется в сторону тактильности, юмора и телесности, а капустный принт как будто возвращает право на избыточность и игру. Он перекликается с трендом на съедобную визуальность, фермерскую романтику и медленной осознанной жизни, но делает это с современным сарказмом. Это способ сказать: красота может быть странной, слегка нелепой и при этом невероятно притягательной.

Капуста как культурный символ

В культуре капуста давно несет больше смысла, чем просто овощ. Это образ плодородия, изобилия, материнства и домашнего уюта, а еще — фольклорный символ рождения и достатка. В современной интерпретации к этому добавляется ирония, быстрота оборачивание в мем и игра с бытовыми архетипами. Словом, капустный принт становится визуальным мостом между народной мифологией, интернет-культурой и высокой модой.

Как капустный мотив проявляется вне подиума

Тренд вышел за пределы одежды и закрепился в иллюстрации, графическом дизайне, упаковке, предметах интерьера и digital-эстетике.

«Его используют в фотосессиях, клипах, рекламных кампаниях и арт-проектах как метафору органичности и живого хаоса. В соцсетях капуста превращается в объект стилизации и элемент визуального юмора. Это редкий случай, когда модный мотив легко адаптируется и для искусства, и для повседневной культуры — взять ту же керамику или сумки», — говорит стилист.

Как носить капустный принт и не выглядеть карикатурно

Лучший подход — дозированность и контраст. Один акцентный предмет с растительным силуэтом работает эффектнее, чем полный образ в одной теме. Капустный принт хорошо сочетается с простыми базовыми вещами, гладкими фактурами и минималистичными аксессуарами.