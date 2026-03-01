Устаревшие в России процедуры, которые любят за рубежом

Российская косметология за последние десять лет сменила вектор в сторону мягких, профилактических и индивидуальных подходов. На этом фоне целый ряд процедур постепенно исчез из салонного обихода. При этом за пределами России эти же методики продолжают пользоваться спросом. «‎Рамблер» расскажет, что вышло из моду у россиянок, но все также популярно у иностранок.

© CoffeeAndMilk/iStock.com

Парафинотерапия

В России парафинотерапия для рук и ног считается устаревшим SPA-ритуалом. Эффект от нее кратковременный, а задачи увлажнения и восстановления кожи давно решаются более современными средствами — кислотами, липидными кремами, аппаратными методами.

В Европе и США парафинотерапия по-прежнему распространена, но ее там редко позиционируют как процедуру омоложения. Это скорее способ временно снять сухость, скованность суставов и кожный дискомфорт, особенно у людей старшего возраста.

Глубокие химические пилинги

Феноловые и срединно-глубокие пилинги в российских салонах практически не найти. Основные причины — высокий риск осложнений, длительный период восстановления и сложность прогнозирования результата. Современная российская косметология делает ставку на постепенную коррекцию и сохранение барьерных функций кожи.

Как организовать SPA-день дома не хуже, чем в салоне

В США и странах Латинской Америки глубокие пилинги до сих пор применяются, особенно популярны они среди возрастных пациенток. Там их рассматривают как альтернативу хирургическим методам. Иностранки охотнее идут на длительную реабилитацию ради выраженного и заметного эффекта.

Отбеливание кожи

В России тренд на радикальное осветление кожи давно сошел на нет. Основной фокус сместился на выравнивание тона, работу с воспалением и поддержание здоровья кожи. Средства с гидрохиноном и аналогичными активами используются редко и очень аккуратно.

В странах Азии, Африки и частично Ближнего Востока ситуация иная. Осветление кожи там сохраняет социальную и культурную значимость, и поэтому процедуры с жестким воздействием на цвет кожи остаются востребованными.

Плотный перманентный макияж

Яркий перманент губ и бровей в России, к счастью, почти исчез. Его вытеснили техники, максимально приближенные к натуральности. Плотный контур и насыщенный цвет сегодня чаще выглядят несуразно.

В Европе и США плотный перманент по-прежнему востребован, особенно среди женщин старшего возраста. Там он выполняет утилитарную функцию — заменяет макияж и экономит время.

Процедуры выходят из моды не потому, что перестают работать, а потому что меняется представление о красоте, допустимых рисках и целях ухода. То, что в России сегодня считают пережитком прошлого, за границей может оставаться актуальным, удобным и востребованным. Ведь косметология — это не только технологии, но и отражение культурных ожиданий. И именно поэтому универсальных бьюти-трендов не существует.

Ранее мы рассказывали о самых современных методах омоложения.