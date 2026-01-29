Ксения Собчак поддержала тренд на самонадутие

Российская журналистка Ксения Собчак пошутила на тему мемов о самонадутии. Пост появился в ее личном TikTok-аккаунте, насчитывающем почти шесть миллионов лайков.

Знаменитость снялась в дутом овеверсайз-пуховике, поддержав зимний тренд на болоньевые вещи.

«Когда купила первый в РФ пуховик с эффектом самонадутия», — пошутила она в ролике.

В видео речь идет о фетише на болоньевые вещи, а также их способность надуваться при контакте с водой. Стилист Наталья Панкова объяснила, что феномен представляет собой довольно узкий фетиш.

«Он показателен в более широком контексте того, как тактильные ощущения от одежды влияют на восприятие и поведение», — пояснила эксперт

Известно, что феномен «самонадутия» неожиданно завирусился в соцсетях благодаря ролику блогерши о продаже пуховика на ресейл-платформе. Покупательница поинтересовалась, «надувается» ли пуховик в воде, представилась клинером и объяснила, что использует специальные болоньевые куртки для уборки — якобы ими удобно чистить кафель и поверхности. Впоследствии пользователи выяснили, что существуют сообщества, в которых обсуждаются фетиш на такую одежду.

