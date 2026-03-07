Пластические операции, за которыми иностранки едут в Россию

Россия, наряду с Турцией, Южной Кореей и другими странами, входит в число регионов, куда приезжают иностранцы для коррекции внешности. Российские клиники и хирурги привлекают внимание пациенток из ближнего зарубежья и Европы, особенно тех, кто ищет высокопрофессиональные услуги по эстетической коррекции лица и тела. «‎Рамблер» расскажет о четырех пластических операциях, за которыми иностранки слетаются в Россию со всего мира.

© Olena Miroshnichenko/iStock.com

1. Блефаропластика — пластика век

Коррекция века или его формы — один из самых частых запросов. У некоторых пациентов она связана с желанием адаптировать разрез глаз под европейские стандарты красоты, но часто это эстетическая и функциональная процедура для устранения опущенных век или избыточной кожи. Такой запрос особенно распространен среди пациенток из стран СНГ и Ближнего Востока.

Как понять, что нужна блефаропластика

2. Ринопластика — коррекция носа

Операции по изменению формы носа остаются в числе самых популярных во всем мире. Эстетическое моделирование профиля часто сочетается с улучшением дыхательной функции. Всемирная карта пластической хирургии показывает, что такие процедуры востребованы и в других центрах медицинского туризма, например в Южной Корее и Бразилии, но многие пациентки выбирают Россию из-за оптимального сочетания квалификации и стоимости.

3. Липосакция и контурная пластика тела

Коррекция объемов жировой ткани — классическое направление эстетической хирургии. Липосакция и моделирование силуэта позволяют устранить локальные жировые отложения, что востребовано пациентами с разными эстетическими задачами, в том числе после беременности или значительных колебаний веса.

4. Увеличение груди и контурные операции

Увеличение грудных имплантов, коррекция формы молочных желез и подтяжка — также входят в перечень востребованных процедур. Многие пациентки прилетают из стран, где цены на такие вмешательства значительно выше. Поэтому поездка в Россию сокращает затраты без компромиссов по качеству.

Откуда приезжают пациенты и почему выбирают Россию?

Наиболее частыми странами происхождения иностранных пациентов являются государства СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан — а также отдельные пациенты из стран Европы. Чаще всего это люди, которые уже имеют базовое представление о российских клиниках или получили рекомендации от знакомых. Ключевые факторы выбора России как направления для пластической хирургии можно перечислить так:

Квалификация специалистов. Российские пластические хирурги работают на современном уровне, многие практикуют международные техники и имеют опыт с пациентами разной этнической принадлежности.

Российские пластические хирурги работают на современном уровне, многие практикуют международные техники и имеют опыт с пациентами разной этнической принадлежности. Стоимость. Цены на эстетические процедуры в России часто ниже, чем в странах Западной Европы или США, а при сопоставимом качестве это делает направление привлекательным для медицинского туризма.

Медицинский туризм как индустрия продолжает расти, и пластическая хирургия — одна из его движущих составляющих. Многие пациентки стремятся комбинировать туристическую поездку с хирургическими вмешательствами, выбирая направления с развитой инфраструктурой, высоким уровнем сервиса и широкой сетью клиник. Сегодня Россия входит в список таких стран.

Ранее мы писали, как сделать пластическую операцию незаметной.