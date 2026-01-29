Россияне стали чаще покупать нижнее белье после рекламы с Сидни Суини

Рекламная акция актрисы Сидни Суини, в ходе которой она разместила белье своего нового бренда Syrn на знаке Hollywood, спровоцировала резкий рост интереса российских потребителей к категории нижнего белья. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики CDEK.Shopping.

© globallookpress

27 января в сети появился вирусный ролик с акцией Сидни Суини по продвижению бренда нижнего белья Syrn. Аналитики CDEK.Shopping проанализировали поисковый и потребительский спрос, связанный с этим событием, и зафиксировали изменения.

«Общий спрос на категорию "Нижнее белье" вырос на +87% за сутки. А бренд Syrn за сутки искали несколько сотен раз — ранее интерес к нему был минимальным, однако он сразу вошел в топ самых запрашиваемых брендов категории. количество запросов по имени Sydney Sweeney (латиницей и кириллицей) увеличилось на +168%», — заявили они.

По оценке аналитиков, это подтверждает устойчивый тренд: бренды, связанные с популярными личностями, изначально получают высокий уровень внимания и способны запускать «волновой эффект» на всю категорию.

«Так, например, бренд Skims по итогам 2025 года входит в пятерку самых популярных брендов нижнего белья.Одновременно с ростом интереса к Syrn пользователи начали активнее искать продукцию и других брендов, которые ассоциирующиеся с "голливудским" стилем и селебрити-эстетикой. Среди них особенно выделились Victoria's Secret, Skims, Calvin Klein, а также джинсы American Eagle (бренд, амбассадором которого выступает Сидни Суини)», — добавили эксперты.

Отдельно они отметили, что многие пользователи пытались заказать Syrn через услугу «Заявка на выкуп». При этом первая партия Syrn была ограниченной и быстро закончилась.

«Также прогнозируют рост спроса на лимитированные коллекции в преддверии 14 февраля — в частности, на дропы Skims и Victoria's Secret», — высказались специалисты.

Представители сервиса также заявили, что наблюдают прямую корреляцию между поп-культурными событиями и потребительским спросом в режиме реального времени.