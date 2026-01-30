Как сделать маникюр «прозрачные чулки»

Маникюр «прозрачные чулки» создают имитацию полупрозрачного эффекта, текстуры и глубины. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на мастеров маникюра.

«Этот тренд берет полупрозрачный элемент колготок и чулок, наиболее популярных в черном цвете, и создает иллюзию текстуры и глубины в нейл-арте. Вы можете экспериментировать с дизайном — например, колготки в горошек, кружевные колготки и т. д. — или придерживаться минимализма с классическим однотонным полупрозрачным дизайном», — сказала эксперт по маникюру и основательница Quickies Бейли Стэнворт.

Мастер маникюра Джули Кандалек добавила, что маникюр может быть выполнен в любом оттенке, который обычно встречается в чулках, среди самых популярных — черный, бордовый и телесный цвета. Для его создания нужно подготовить ногти, придать им форму, удалить кутикулу. После этого нужно нанести полупрозрачный или непрозрачный нюдовый оттенок в сочетании с полупрозрачным черным желейным лаком. Специалисты также советуют экспериментировать с различными узорами для создания более сложных дизайнов.

Ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова до этого говорила, что этой зимой в тренде будет нюдовый маникюр с глянцем, френч-омбре, а также фиолетовые, шоколадные и оливковые оттенки с минималистичным дизайном.