Марго Робби раскритиковали за выбор туфель

Актрису Марго Робби раскритиковали выбор туфель на экстремальном каблуке. Об этом сообщает People.

Марго Робби позировала в черном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили черные туфли-лодочки на экстремально высоком каблуке. В кадре было видно, как напряжены мышцы на ногах у актрисы из-за неудобства обуви.

«Боль при каждом шаге», «Зачем носить такие неудобные туфли?», «Больно даже смотреть на это», — написали читатели статьи в комментариях.

Накануне Марго Робби была замечена на съемках программы «Шоу Джимми Киммела» в Голливуде. Актриса выбрала для выхода на публику черное полупрозрачное платье с длинными рукавами, которое было украшено цветочным узором. Артистка добавила к образу массивные серьги, солнцезащитные очки и босоножки на каблуках. Звезду сфотографировали с уложенными волосами и макияжем.

Марго Робби состоит в браке с Томом Акерли. Она встретила своего будущего супруга в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где тот был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. У них есть сын.