Кара Делевинь удивила публику выходом в откровенном наряде

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь удивила публику выходом на красную дорожку премьеры фильма «Грозовой перевал» в откровенном образе. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

© Lenta.ru

33-летняя манекенщица предстала перед камерами в сияющем платье, которое было дополнено фиолетовым корсетом и подчеркивающим грудь декольте. Кроме того, она подобрала к наряду бархатные остроносые туфли с завязками на щиколотках и перчатки выше локтя из того же материала, что и платье. В качестве украшений Делевинь выбрала серьги с массивными камнями и ожерелье.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под снимками:

«Великолепная женщина», «Кара выглядит потрясающе, такая здоровая и счастливая», «Вау, она смотрится великолепно! Мне нравится корсет, туфли на каблуках, перчатки — весь наряд стильный и довольно сексуальный!», «Лучший образ за всю карьеру», «Приятно видеть, что она выглядит такой здоровой».

В июле 2024 года Кара Делевинь рассказала о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Супермодель призналась, что фотографии папарацци, снятые в сентябре 2022 года, заставили ее пересмотреть свой образ жизни.