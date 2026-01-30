Звезду «Постучись в мою дверь» раскритиковали за выход в «голом» топе

Звезду «Постучись в мою дверь», актрису Ханде Эрчел, раскритиковали за выход в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Актриса Ханде Эрчел позировала в голом топе без нижнего белья и кожаной юбке-карандаш. Образ дополнили сапоги на шнуровке и браслеты на руке. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили образ актрисы, назвав его слишком откровенным.

© Газета.Ru

«Слишком откровенно», «Слишком голый образ. Почему без белья?», «Стыдно за ее образ», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

До этого актриса ответила на слухи о новом романе. Ее засняли с продюсером Онуром Гювенатамом в Лондоне.

В августе появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.