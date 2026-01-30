Пять джинсовых трендов, которые задают стиль 2026 года

Деним уходит от крайностей — слишком узкого и чрезмерно мешковатого — и приходит к продуманным силуэтам, красивым линиям и ощущению легкости.

В тренде этого года — силуэты, которые подчеркивают фигуру, давая ощущение комфорта и свободы в движении. А еще — выглядят современно и легко адаптируются к разным стилям, от минимализма до романтики и ретро. Начать поиски уже сейчас — разумный шаг: самые удачные модели обычно исчезают первыми, а джинсы из правильной категории будут работать не один сезон. Стилист Маша Ведерникова подсказывает, на что обращать внимание в первую очередь.

Прямые и джинсы-сигареты: аккуратная классика нового сезона

Прямые джинсы с ровной линией штанины и так называемые «сигареты» — один из самых заметных трендов 2026 года. Это силуэт, который слегка повторяет форму ноги, но не обтягивает ее, создавая визуально вытягивающий эффект.

«Они выглядят более элегантно и современно, чем скинни, но при этом подчеркивают стройность фигуры. Особенно актуальны модели с высокой или средней посадкой, в темно-синих, графитовых и классических голубых оттенках, с минимальным декором и аккуратным краем», — говорит эксперт.

Широкие джинсы с продуманным объемом

Багги-силуэты никуда не исчезают, но становятся более элегантными и структурированными. Весной 2026 широкие джинсы выглядят менее мешковатыми и более архитектурными: с мягкими складками у талии, защипами, удлиненной линией штанины и четко очерченной посадкой. В моде модели, которые создают ощущение расслабленности, но не выглядят небрежно. Особенно выигрышно смотрятся варианты в светлом дениме, молочных оттенках и мягком выцветшем синем.

Сдержанные клеши

Возвращение джинсовой истории прошлых десятилетий продолжается, но в более утонченной версии. Вместо драматичных расклешенных штанин — умеренный, плавный клеш, который начинается от колена и визуально вытягивает силуэт. Такие джинсы создают эффект длинных ног и хорошо сочетаются с каблуками, ботильонами и платформами. В тренде высокие посадки, темные или средние оттенки денима, аккуратные строчки и минималистичная фурнитура.

Изогнутый силуэт

Один из самых модных и характерных вариантов сезона — barrel-leg, то есть джинсы с округлой, слегка бочкообразной формой штанины. Они сужаются к щиколотке и создают выразительный, немного авангардный силуэт.

«Такие модели выглядят свежо и модно, особенно в сочетании с короткими жакетами, кроп-топами и лаконичной обувью», — утверждает стилист.

Низкая и средняя посадка в духе Y2K

Тренд на нулевые продолжается, и весной 2026 низкая и средняя посадка снова в игре — но в более мягкой, интеллигентной и взрослой интерпретации. Это не ультра-низкие джинсы из прошлого, а более комфортные модели, часто в сочетании с прямыми или широкими штанинами. Они создают расслабленное настроение, отлично работают с укороченными топами, рубашками и объемными кардиганами. Особенно актуальны светлые, винтажные и слегка выстиранные оттенки денима.