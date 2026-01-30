Ирина Шейк снялась для рекламы в корсете из кружева

Супермодель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Ermanno Scervino. Снимками бренд поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ирина Шейк позировала в корсете из голубого кружева, прямых джинсах и рубашке из денима. Образ дополнил широкий белый ремень. На других фотографиях она была одета в кожаный корсет, платья из кружева, накидки и лаконичные брюки. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали макияж со стрелками и акцентом на блеске на губах.

До этого 8-летняя дочь Ирины Шейк вышла на публику в Париже с сумкой за 125 тысяч рублей.

В 2017 году знаменитость родила дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Супермодель не была официальной женой артиста и рассталась с ним в 2019 году. Поклонники тогда активно обсуждали измену Купера с Леди Гагой, с которой он познакомился на съемках фильмах «Звезда родилась», и поддерживали Шейк.

В июне 2023 года супермодель заметили в компании легенды американского футбола Тома Брэди. Пара не афишировала свой роман, но не скрывалась от папарацци. Влюбленные на время расставались, а недавно вновь возобновили отношения.