Модель Никола Пельтц-Бекхэм появилась в рекламной кампании бренда Genny

Невестка дизайнера Виктории Бекхэм, модель Никола Пельтц-Бекхэм, снялась без бюстгальтера на фоне конфликта в семье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя Никола Пельтц-Бекхэм снялась в рекламной кампании бренда Genny. На одном из фото модель предстала в нежно-розовом брючном костюме и расстегнутой рубашке в тон. При этом невестка Виктории Бекхэм не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ массивным ожерельем. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж в естественных тонах.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Сын дизайнера и футболиста заявил, что его родители намеренно обращались к журналистам, чтобы те помогали им в создании образа счастливой семьи. Кроме того, он заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.

Позже Эфтон МакКит, которая встречалась с Бруклином Бекхэмом в юности, намекнула, что у него было трудное детство. По ее словам, сын знаменитостей страдал от тревожного расстройства, потому что понимал, что общественность «ждет, когда он оступится».

