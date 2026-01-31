Как изменилось отношение мужчин к пластическим операциям

Количество пластических операций, выполняемых мужчинам, почти удвоилось менее чем за десятилетие — такие данные были обнародованы в четверг на ежегодном конгрессе индустрии эстетической медицины в Париже (IMCAS).

© Телеканал «Наука»

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии, с 2018 по 2024 год число хирургических операций среди мужчин по всему миру выросло на 95%. Особенный интерес к подобным процедурам проявляют молодые мужчины, а также жители Ближнего Востока и Латинской Америки.

Количество нехирургических косметологических процедур, таких как инъекции, лазерная терапия и пилинги, увеличилось еще значительнее — на 116%. В то же время для женщин рост составил 59% для операций и 55% для процедур за тот же период.

«Эта тенденция, особенно заметная на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, отражает глубокую трансформацию социальных норм и растущее принятие мужчинами косметологических вмешательств, — отмечается в представленном на конференции IMCAS рыночном анализе. — Поколение Z и миллениалы начинают обращаться к эстетической медицине гораздо раньше, чем предыдущие поколения».

Тем не менее, мужчины по-прежнему составляют лишь 16% от общего числа потребителей косметологических услуг.

«Мы действительно вступили в эпоху потребительского подхода к эстетике, тогда как 10 или 15 лет назад это все еще считалось уделом элиты», — пояснил экономический эксперт IMCAS Лоран Брон.

США лидируют по спросу на пластические операции, занимая около 45% мирового рынка в 2025 году. Эта страна также лидирует в нехирургических процедурах, формируя 56% мирового спроса на ботокс.

Ожидается, что рост в США к 2030 году постепенно замедлится примерно до 5% в год. В то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозам, объем косметологических процедур будет расти примерно на 7% ежегодно в течение этого периода.