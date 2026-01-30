Топ-5 стрижек 2026

Современные бьюти-тренды делают акцент на естественности, легком движении волос и индивидуальности. Модные стрижки подчеркивают природную текстуру, легки и воздушны, при этом не требуют усилий на укладку. Если ты давно хотела сменить имидж, вот топ-5 самых актуальных стрижек этого года.

© Freepik

1. Каскад: слои для объема и легкости

Каскад (или легкий каскад, шегги-каскад) остается абсолютным лидером среди стрижек на средние и длинные волосы. Многослойная структура создает потрясающее движение, добавляет объема даже тонким волосам и выглядит естественно. Каскад растет красиво, не требует ежедневной укладки и подходит почти всем типам волос — от прямых до кудрявых. Знаменитости вроде Зои Кравиц и Дженнифер Энистон часто выбирают именно его за универсальность.

Совет: для тонких волос попросите стилиста добавить ghost layers (невидимые внутренние слои) — они снимут лишний вес и подарят объем. Укладка простая: высушите волосы феном с диффузором или просто пальцами, добавив немного текстурирующего спрея.

2. Текстурный боб (или градуированный боб)

Текстурный боб — это современная версия классики: длина от подбородка до плеч, рваные края, легкая градуировка сзади для подъема и объемные слои спереди. В 2026 он стал еще более живым и дерзким — никаких идеально ровных линий, только подвижность и характер. Прическа выглядит стильно, но не строго, подходит деловым женщинам. Знаменитости вроде Хейли Бибер и Марго Робби носят его с легкой небрежностью.

Совет: носите с французской челкой для вайба90-х. Укладка: возьмите немного крема для текстуры и пальцами взъерошьте пряди. Прямым волосам добавьте легкие волны утюжком — и образ готов.

3. Удлиненный боб

Удлиненный боб, или low bob, — идеальный компромисс для тех, кто не готов к радикальным переменам. Длина до ключиц или чуть ниже, мягкие слои у лица, ровный или слегка текстурированный срез. Стрижка растет красиво, подходит для любого типа волос.

Совет: для объема используйте спрей у корней, а концы подкрутите брашингом. Универсален для всех форм лица, особенно круглых и треугольных — удлиняет и балансирует пропорции.

4. Бикси: смесь боба и пикси

Бикси — гибрид боба и пикси, короткая текстурированная стрижка с удлиненной макушкой и мягкими слоями по бокам. В 2026 она стала смелее: больше объема, рваные края, легкая небрежность. Эта прическа популярна за игривость и адаптивность — легко укладывается в casual или гламур. Подходит для смелых натур и тех, кто хочет свежести без экстремальной короткости.

Совет: для кудрявых волос — естественные локоны, для прямых — легкий начес у корней.

5. Пикси с челкой-шторкой

Пикси с челкой-шторкой — самая женственная и смелая стрижка 2026. Короткие виски и затылок, объемная макушка, длинная челка, разделенная посередине или слегка набок. Легкая челка добавляют мягкости и романтики. Тренд на выглядит круто и современно. Ариана Гранде и Рианна часто экспериментируют с подобными вариантами.

Совет: сушите пальцами с муссом для объема, челку укладывайте естественным образом. Идеально для овальных и сердцевидных лиц — добавляет дерзости и подчеркивает глаза.

Современные стрижки — это про уверенность, естественность и личный стиль. Перед походом в салон проконсультируйтесь со стилистом: учитывайте форму лица, тип волос и образ жизни. Готовы к переменам?