Почему не стоит дарить на помолвку кольца с искусственными бриллиантами

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев порекомендовал мужчинам покупать своим невестам кольца с натуральным бриллиантом вместо синтетического. Он заявил, что кольцо с синтетическим бриллиантом тоже выглядит красиво, но это бижутерия, которая не имеет инвестиционной ценности. «Вечерняя Москва» узнала у генерального директора производственной компании, ювелира, огранщика алмазов в бриллианты Романа Абубакера, чем выращенные бриллианты отличаются от натуральных камней.

По его словам, искусственные бриллианты по твердости, углам огранки и другим характеристикам похожи на кристаллическую решетку алмазов.

«Но искусственные камни играют на свету намного ярче настоящих бриллиантов, опытному глазу сразу бросается, что нет ни единого порока, они идеально чистые. А алмазы не бывают такими в природе», — сказал он.

Однако они не представляют большой инвестиционной ценности, потому что выращены искусственным путем, отметил специалист.

«Крупные искусственные бриллианты вырастить в лаборатории практически невозможно, это очень долгий процесс. Также для этого необходимо специальное оборудование, которое создает тысячи атмосфер и поддерживает очень высокую температуру. В основном выращивают камни маленьких размеров», — сообщил Абубакер.

В основном искусственные бриллианты выращивают для технических целей. Чаще всего они встречаются коричневых, серых и черных цветов, а прозрачные алмазы с хорошими характеристиками вырастить очень сложно, заявил собеседник «ВМ».

Тем не менее, как рассказал ювелир, важно понимать, что кольца и другие ювелирные изделия с настоящими бриллиантами тоже не представляют большой ценности, потому что эти драгоценные камни оцениваются отдельно от самого золота.

«Это хитрость оценщиков, они не учитывают бриллиант в стоимости изделия. Это может сделать только геммолог или специалист, который разбирается в этом и может определить размер, вес и чистоту камня», — сказал он.

По его мнению, украшения стоит покупать исходя из финансовых возможностей. Безусловно, один карат настоящего бриллианта будет стоить в десятки раз больше искусственного аналога. Но кольцо с искусственным бриллиантом на помолвку — плохое решение, считает собеседник «ВМ».

«Настоящий бриллиант может стоить от шести тысяч долларов и выше. Однако на такое важное событие, как помолвка, действительно лучше купить кольцо хотя бы с маленьким, но настоящим бриллиантом, а не синтетику и уж тем более не фианиты. А в течение жизни можно будет дарить своей любимой женщине любые кольца, например, с изумрудами, сапфирами, рубинами, в зависимости от ее предпочтений. А настоящий бриллиант был и будет лучшим выбором на помолвку», — заключил Абубакер.

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес объявила в социальных сетях о том, что выходит замуж за своего знаменитого избранника. Она поделилась фотографией помолвочного кольца, которое зарубежные эксперты оценивают в немаленькую сумму — от двух до пяти миллионов долларов.