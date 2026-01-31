Почему объемная прическа из 80-х стала главным трендом 2026 года

Забудьте о «прилизанных» укладках прошлых сезонов. На подиумы (и в наши сердца) триумфально возвращается Big Hair Energy. Это не просто цитата из 80-х или 90-х — это манифест новой женственности: смелой, объемной и подчеркнуто люксовой.

В чем секрет?

Основа образа — экстремально глубокий боковой пробор и «взрывной» объем у корней. В отличие от жестких конструкций прошлого, современная версия остается живой: волосы должны двигаться, блестеть и приглашать к прикосновению, отмечает канал «Мода. Стиль. Личность».

Иконы стиля

Мы вдохновляемся архивными снимками Синди Кроуфорд и Мишель Пфайффер, но адаптируем их под современность. Сегодня этот тренд продвигают главные трендсеттеры индустрии, доказывая, что асимметрия — это лучший способ мгновенно «подтянуть» овал лица и добавить взгляду загадочности.

Beauty-хаки для идеального объема:

Подготовка: Используйте мусс для объема на влажные волосы и сушите их, наклонив голову вниз.

Инструментарий: Большая круглая щетка (брашинг) — ваш лучший друг. Вытягивайте пряди вверх, создавая ту самую «воздушную подушку».

Фиксация: Текстурирующий спрей вместо лака. Нам нужна подвижность, а не эффект шлема.

Этот стиль — идеальный выбор, когда нужно превратить повседневный аутфит в выход «на миллион». Глубокий пробор делает образ графичным, а мягкие локоны смягчают черты лица.