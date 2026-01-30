Фанаты оценили фотосессию обманувшей американцев русской мошенницы

Пользователи сети обсудили новую фотосессию русской мошенницы Анны Сорокиной, которая обманула американцев на сотни тысяч долларов. Кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летнюю аферистку, называющую себя Анной Делви, запечатлели сидящей за обеденным столом. Она позировала на камеру в наряде, оформленном голубыми сияющими пайетками. Кроме того, на ней был надет кокошник, украшенный голубыми атласными лентами и белыми бусинами.

Подписчики Делви оценили ее образ в комментариях под публикацией. «Привет из России», «Расскажи, снегурочка, где была», «Русская кукла», «Мне нравится такое возвращение Делви», «Пора бы тебе посетить Патрики», «This is Анна», — высказывались они.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.