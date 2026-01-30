Микротренды 2026: почему все без ума от атласа и пайеток
Атлас и пайетки стали звездами подиумов, превращая повседневность в искусство. В 2026 эти материалы выходят за рамки вечерней моды, проникая в casual. Разбираемся, почему роскошные тренды оказались на пике и как внедрить их в свой гардероб.
В моде — настоящий сияющий бум! Дизайнеры — от Prada до Dries Van Noten используют атлас и пайетки для создания динамичных, роскошных образов. Это не просто тренды, это настроение!
Атлас: струящийся блеск
Атлас обтекает фигуру, отражает свет, создавая эффект второй кожи. На подиумах весна-лето 2026 этот материал стал хитом. Prada представила драпированные сатиновые топы и шарфы, вдохновленные личным стилем Миуччи Прада — элегантные, идеальные для повседневности.
В коллекции Erdem атлас сочетается с кожей для контраста текстур.
Simone Rocha шьет романтичные блузы их атласа, Ferragamo — струящиеся юбки с высокими разрезами. У Gucci атласные платья с цветочными принтами усиливают блеск, делая акцент на струящихся тканях.
Атлас популярен у модниц за универсальность: он не мнется, выглядит дорого, даже в эко-версиях из переработанного шелка. Это продуманный баланс комфорта и роскоши.
Пайетки: сияние, которое завораживает
Похоже, пайетки надолго задержались на модном олимпе. Причем они эволюционируют от праздничных нарядов к дневным. Они добавляют энергии, превращая серые будни в праздник.
Дизайнеры активно используют блески в своих коллекциях. Так, Roberto Cavalli показал золотые платья с пайетками и жакеты с фольгой — настоящее воплощение гламура.
Dries Van Noten представил мультиколорный пайетковый биб-топ и миди-юбку, которые звенят при движении.
Dolce & Gabbana нашили пайетки на пижамные комплекты полосками — и благословили их выход от спальни на улицу.
Gucci часто использует пайетки в цветочных принтах.
Как внедрить тренды: практичные советы
Хотите, чтобы ваши будни наполнились блеском? Внедрить атлас и пайетки в гардероб просто, но нужно помнить о балансе. Сочетайте акцентную вещь с базовыми.
Для дневного лука: пайетковый жакет, как у Roberto Cavalli поверх базовой белой рубашки и джинсов — блеск уравновешивается casual. Такой образ подойдет для офиса или прогулки, смягчите его шарфом.
Сияющий топ, как у Simone Rocha, стилизуйте с кроссовками для дня или каблуками для вечера, комбинируйте с джинсами.
Атласная блузка отлично сочетается с классическими брюками или палаццо.
Для вечернего выхода: атласную юбку можно дополнить топом с пайетками, накинув сверху оверсайз-жакет для баланса и кожаные аксессуары.
Макси-платье из шелка в бельевом стиле можно сочетать с кашемировым кардиганом или пальто. Днем — обувь на плоском ходу, вечером — каблуки и маленькая сумочка-клатч.
Если вы пока не готовы стать объектом всеобщего внимания, начните с аксессуаров — атласный шарф вокруг шеи как у Prada или пайетковая брошь Ashish. Прикрепите на пальто или базовый свитер для повседневного шика. Или украсьте пайетками воротник для акцента без перегрузки.
Либо же добавьте в гардероб атласные туфли — выглядит потрясающе!
Атлас и пайетки делают моду динамичной, радостной. Все мы заслуживаем немного праздника — даже в самые обычные дни!