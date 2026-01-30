«Вышла из стриптиз-клуба». Новый образ Марго Робби возбудил фанатов

Образ австралийской актрисы и продюсера Марго Робби для рекламы фильма «Грозовой перевал» оценили в сети фразой «вышла из стриптиз-клуба». Материал приводит Daily Mail.

35-летняя звезда вместе с коллегой Джейкобом Элорди приняла участие в фотосессии, посвященной указанной ленте, в которой она исполнила главную роль. Артистка предстала перед камерой в красном наряде с имитацией кожи рептилии бренда Dilara Findikoglu. Костюм состоял из расшитого бисером бюстгальтера, корсета с рукавами и мини-юбки. Также знаменитость надела остроносые туфли на шпильках.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Просто потеряла свою юбку», «Похоже, она только что вышла из стриптиз-клуба», «Красивая женщина, зачем же она унижает себя, одеваясь таким образом?», «Она великолепна и хорошо бы смотрелась даже в мусорном мешке, но этот наряд мне не нравится», «Раньше у нее был потрясающий стиль, но она, очевидно, сменила стилиста», — заявили юзеры.

