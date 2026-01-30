Топ косметических процедур для хрупкой кожи

Хрупкая кожа — это функциональное состояние. Для нее характерны сниженная плотность дермы, тонкий роговой слой, ослабленный кожный барьер и повышенная реактивность сосудов. Часто она встречается у пациентов с атопическим фоном, розацеа, поствоспалительной чувствительностью, а также у людей с фотоповреждением и возрастной атрофией кожи. Какие антиэйдж-процедуры подойдут для такой кожи, рассказала «Вечерней Москве» косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашкова.

Агрессивные пилинги, высокоэнергетические лазеры, чрезмерная стимуляция могут дать кратковременный эффект, но в долгосрочной перспективе они приводят к истончению кожи и усилению чувствительности.

Современный подход строится на трех ключевых принципах — сохранение кожного барьера, мягкая стимуляция, постепенность и накопительный эффект. Это влияет на улучшение качества кожи: плотности, увлажненности, ровного тона и устойчивости к внешним факторам.

В приоритете — низкотравматичные методики с доказанной безопасностью — биоревитализация и биорепарация с физиологичными концентрациями гиалуроновой кислоты, полинуклеотидов и аминокислот, направленные на восстановление матрикса кожи. Такие процедуры работают за счет улучшения клеточного метаболизма.

Аппаратные методики также возможны, но с осторожностью. Предпочтение отдается щадящим протоколам:

микротоковой терапии;

низкоинтенсивному ультразвуку;

неабляционным лазерам с минимальной тепловой нагрузкой.

Поверхностное, малодозированное введение, отказ от гиперкоррекции, учет анатомических особенностей — все это снижает риск осложнений. В антиэйдж-подходе для хрупкой кожи важно не менять черты лица, а поддерживать ткани.

Также играет роль домашний уход. Для хрупкой кожи обязательны мягкое очищение, регулярное увлажнение, восстановление липидного слоя и ежедневная фотозащита. Активы должны вводиться аккуратно, в низких концентрациях и под контролем специалиста.

