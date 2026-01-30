«Может он нас арестует?» Криштиану Роналду в трусах вызвал ажиотаж в Сети

Португальский футболист Криштиану Роналду снялся в откровенном виде для собственного бренда CR7 и вызвал ажиотаж в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии позировал на желтом фоне в обтягивающих боксерах, которые были оформлены абстрактным принтом в розовых и черных тонах. Кроме того, на них присутствовали резинка, украшенная его именем.

Поклонники, большую часть которых составили женщины, отметили подтянутую фигуру спортсмена. «Криштиану Роналду стал офицером полиции?», «Сохраню это фото на потом», «Все фото увеличили?», «Может он нас арестует?», «После этих фото моя жизнь стала лучше», «Мужчина, которого я люблю», — обсуждали они в комментариях под публикацией.

В декабре прошлого года представители поколения Z назвали самых красивых звезд — ими оказались Марго Робби, Анджелина Джоли и Криштиану Роналду.