Юлия Пересильд вышла на публику в откровенном платье

Актриса Юлия Пересильд стала гостьей церемонии награждения премии «Золотой орел» на «Мосфильме». Об этом сообщает Voice.

© РИА Новости

41-летняя Юлия Пересильд предпочла для вечера черное платье, оголяющее грудь, с красными рукавами. Образ дополнило колье в форме змеи. Волосы актрисы выпрямили и уложили назад, а также сделали вечерний макияж.

В конце мая Юлию Пересильд заподозрили в романе с оператором Михаилом Милашиным. По данным канала «Только никому...», они нежно относятся друг к другу и не скрывают своих чувств, однако редко выходят вместе.

В апреле Юлия Пересильд призналась, что рассталась с возлюбленным, актером Михаилом Тройником. По словам звезды, пара разошлась некоторое время назад «с благодарностью и уважением друг к другу». Пересильд заверила, что разрыв отношений произошел без обид, ненависти и вражды.

Юлия Пересильд состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».