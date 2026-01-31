Русская аферистка из США отметила 35-летие в кокошнике

Русская аферистка из США Анна Сорокина (Делви) отметила 35-летие в кокошнике в Нью-Йорке. Профессиональными снимками с юбилея она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Анна Делви отпраздновала день рождения в ресторане известной сети «Мари Vanna». Анна Делви позировала в кокошнике и голубом платье на фоне винтажного зеркала и портретов в рамах. Ей также сделали вечерний макияж с голубыми тенями и розовой помадой.

© Соцсети

В 2013 году Анна Сорокина, родившаяся в Домодедово, переехала из Германии в США. Она заводила знакомства в высших кругах, представляясь наследницей многомиллионного состояния, подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и покупать одежду люксовых брендов.

В 2017-м Делви арестовали, а два года спустя приговорили к 4–12 годам тюрьмы. Менее чем через четыре года заключения она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time. Однако в марте 2021 года иммиграционная и таможенная полиция США вновь заключила ее под стражу из-за просроченной визы. В октябре 2022-го девушку перевели из-под стражи на домашний арест.

Жизнь Делви легла в основу шоу Netflix «Изобретая Анну».

Накануне Делви сделала первый пост в соцсетях после многолетнего запрета суда. Она заявила, что «рада и одновременно взволнована» тем, что наконец-то сможет делиться подробностями своей жизни с поклонниками».