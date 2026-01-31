Ведущий «Модного приговора» дал совет, как выглядеть стильно в мороз

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, дал совет, как выглядеть стильно в мороз. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Утеплиться можно красиво! Просто задрапируйте палантин, широкий шарф, платок или кашне при помощи акцентной броши!» — отметил эксперт.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

Александр Рогов также в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина. Стилист также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.