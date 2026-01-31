Жена Сарика Андреасяна снялась в купальнике с глубоким декольте

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, снялась на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Лиза Моряк позировала в черном купальнике с глубоким декольте, голубой рубашке и соломенной шляпе. Образ дополнили солнцезащитные очки и массивный каф. Перед камерой актриса позировала без макияжа и укладки.

До этого артистка отмечала, что быстро восстановилась после родов. Моряк показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после появления младшей девочки. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.

Звезда недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».