Актрису Ханде Эрчел снова раскритиковали за съемку в кружевных колготках

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», турецкая актриса Ханде Эрчел снялась в «красной» комнате из кожи. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Ханде Эрчел позировала в фиолетовом пальто и черных кружевных колготках. Образ дополнили туфли на высоких каблуках. Волосы ей распустили и сделали легкие локоны, а также макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой. Съемка прошла в «красной» комнате из кожи, что вызвало критику в соцсетях. По мнению, поклонников актриса ведет себя «вызывающе».

© Соцсети

В августе появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.