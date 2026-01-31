Певица Ольга Серябкина в купальнике снялась в бане

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, снялась в бане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина позировала в черном раздельном купальнике и банной шапке. При этом певица отказалась от макияжа и укладки. В руках она держала травы и деревянную чашу.

В январе Ольга Серябкина посетила вечеринку по случаю двухлетия журнала «Москвичка». Певица выбрала для закрытого светского мероприятия красное мини-платье с глубоким декольте и туфли на каблуках в тон. Поп-исполнительница добавила к наряду чокер. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и помадой.

До этого Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в черном кожаном топе с глубоким декольте, под которое она не стала надевать бюстгальтер. Певица добавила к образу юбку-макси, носки, лоферы с золотым декором и цепочку с кулоном.