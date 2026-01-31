Пэрис Хилтон снялась в кружевных колготках для рекламы Gucci

Актриса Пэрис Хилтон стала лицом новой рекламной кампании итальянского бренда Gucci. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда.

© globallookpress

44-летняя Пэрис Хилтон позировала в серебряном блестящем мини-платье и черных кружевных колготках с логотипом бренда. Образ дополнили полупрозрачные перчатки и солнцезащитные очки. Волосы актрисе выпрямили, сделали макияж с розовой помадой и татуировку в форме красного сердца. Съемка прошла на кровати, а рядом с Хилтон позировал ее домашний питомец. Рекламная кампания была приурочена к выходу новой коллекции к Дню Святого Валентина.

© Газета.Ru

В ноябре Пэрис Хилтон появилась на 14-м ежегодном гала-вечере «Искусство и кино», который состоялся в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном кружевном платье с глубоким декольте. Модель надела под наряд телесное боди. Образ знаменитости дополнили туфли на каблуках, браслет, чокер и серьги. Пэрис Хилтон уложили распущенные волосы в локоны и сделали вечерний макияж.