Елена Летучая предстала без макияжа и в ковбойской шляпе

Экс-ведущая Ревизорро, ведущая Елена Летучая, без макияжа снялась на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

47-летняя Елена Летучая позировала в черном топе, велосипедках и ремнях с массивными пряжками. Образ дополнили грубые ботинки и ковбойская шляпа. При этом ведущая отказалась от макияжа и укладки. На других кадрах она также показала мужа, который выбирал ботинки для покупки. Пара уже несколько недель путешествует по Южной Америке.

© Газета.Ru

В декабре Елена Летучая подвела итоги года и показала кадры, сделанные в разные месяцы. На одном из фото телеведущая была запечатлена в черном бюстгальтере, который был украшен пайетками. Артистка также надела темный низ, кожаную куртку и солнцезащитные очки. Звезда программы «Ревизорро» добавила к образу золотые серьги, браслеты и ожерелье. Летучая позировала с кудрявыми распущенными волосами и макияжем.

До этого Елена Летучая посетила предновогодний ужин сервиса «Яндекс Книги», который прошел в Москве. Телеведущая выбрала для закрытого светского мероприятия черное мини-платье, украшенное перьями. Артистка также надела туфли на каблуках, браслет с бриллиантами, серьги и ожерелье. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.