Названо самое сочное сочетание в одежде на весну 2026

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самое сочное сочетание в одежде на весну 2026. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Алессандро Микеле своим выходом на поклон после шоу VALENTINO Haute Couture продемонстрировал классное и небанальное сочетание цветов: бордовый+бирюзовый. Очень стильно и сочно! Берите на карандаш!», — отметил эксперт.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

Александр Рогов также в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой. По его словам, важен не только цвет шарфа, но еще и объем и его длина. Стилист также показал фото, на которых девушки были запечатлены с длинными объемными шарфами, которыми разбавляли в черном цвете и серых оттенках.