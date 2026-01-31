«Катафалк вернулся в другом образе». Ксению Собчак высмеяли в Сети

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала кадры с новой откровенной фотосессии и подверглась насмешкам в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

44-летняя знаменитость предстала перед камерой в телесной юбке и черном корсете, оформленном полупрозрачными вставками и кружевами на лифе. Кроме того, она позировала в кожаных сапогах с высокими голенищами и двойным поясом на талии. При этом телезвезда дополнила свой эффектный образ широким чокером, длинными серьгами и ярким макияжем.

Снимки с момента публикации набрали 68,4 тысячи лайков. Пользователи сети оценили их следующими фразами: «Скоро голая вечеринка во МХАТе», «Ксения Анатольевна опять исполняет», «Тяга к разврату сильнее интеллекта. Под соусом высокого вкуса можно подать даже самую дикую дичь», «Это эпизоды из ролевых игр с мужем?», «Катафалк вернулся в другом образе».

Ранее сообщалось, что муж Собчак, режиссер Константин Богомолов занял место ректора Школы-студии МХАТ после ухода Игоря Золотовицкого. Выпускники учебного учреждения обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой и попросили отменить его назначение. По их мнению, такой выбор «категорически нарушает традиции преемственности», существующие на протяжении поколений.