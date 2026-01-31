Эшли Грэм похвасталась сумкой за 2 млн рублей

Plus-size модель Эшли Грэм показала образ с сумкой за 2 миллиона рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Эшли Грэм позировала в синих рваных джинсах, синем топе на одно плечо, черном пальто с меховой отделкой. Образ дополнили сапоги на низких каблуках и сумка Birkin от Hermes, стоимость которой составляет от 2 миллионов рублей в официальном бутике. Волосы модель уложила в низкий пучок и сделала легкий макияж.

© Газета.Ru

До этого модель показала фигуру с растяжками в купальнике и бедра с целлюлитом.

На прошлой неделе Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.

В январе 2022-го Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае того же года модель вернулась к активной работе со съемками. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.