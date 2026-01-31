Как носить и с чем сочетать главный цвет года по прогнозам Pinterest

Есть оттенки, которые не кричат о себе, но именно они начинают определять визуальный язык сезона. В 2026 году таким цветом стал холодный голубой — чистый, светлый, чуть отстраненный, с ощущением воздуха и ясности. Его уже активно используют дизайнеры, стилисты и бренды, а Pinterest в своих прогнозах отмечает этот оттенок как один из самых востребованных.

© Freepik

Холодный голубой легко адаптируется под разные стили и сезоны: он одинаково хорошо чувствует себя в зимнем гардеробе, весенних образах и летних капсулах. Главное — понять, как с ним работать.

Что мы называем холодным голубым

Это не небесный и не яркий синий. Холодный голубой — это оттенок с легкой ледяной нотой, без теплого подтона. Он выглядит свежо, аккуратно и визуально «чисто». Такой цвет не утяжеляет образ и не перетягивает внимание, но при этом добавляет ощущение собранности и современности.

В одежде он часто воспринимается как интеллектуальный нейтрал — спокойный, уверенный, с характером.

Почему именно сейчас он выходит на первый план

Интерес к холодному голубому во многом связан с общим визуальным запросом последних сезонов. После насыщенных, плотных оттенков и активных принтов внимание смещается в сторону цветов, которые дают ощущение пространства и визуального дыхания.

Холодный голубой хорошо отражает эту тенденцию: он выглядит свежо, легко комбинируется и не привязан к одному настроению. Именно поэтому его активно используют и в минималистичных образах, и в более сложных стилистических сочетаниях.

Как носить холодный голубой в реальной жизни

Самый простой способ — начать с вещей, которые уже работают как база.

Верхняя одежда. Пальто или куртка холодного голубого оттенка сразу делают образ светлее и современнее. Такой цвет особенно красиво смотрится в лаконичных формах без лишнего декора.

Трикотаж. Джемперы, кардиганы и тонкие вязаные изделия в этом оттенке выглядят свежо и аккуратно. Их легко вписать как в повседневный гардероб, так и в более собранные луки.

Брюки и юбки. Холодный голубой внизу образа работает неожиданно эффектно, особенно в сочетании с нейтральным верхом.

Платья. Этот цвет хорошо раскрывается в простых, чистых силуэтах — он сам создает нужное настроение без дополнительных акцентов.

Аксессуары. Если вы пока не готовы к крупным вещам, начните с шарфа, перчаток, сумки или обуви. Это безопасный и очень рабочий вариант.

С чем сочетать холодный голубой

Этот оттенок удивительно гибкий и легко дружит с другими цветами.

Белый, молочный, светло-серый — для чистых, спокойных сочетаний.

Бежевый и песочный добавляют мягкости и делают образ теплее.

Темно-синий и графит создают глубину и визуальный баланс.

Бордовый или винный оттенок добавляют образу веса и характера.

Пыльный розовый или лавандовый дают более нежное, сложное звучание.

Холодный голубой хорошо смотрится и в монохромных образах, особенно если играть с фактурами.

На что стоит обратить внимание

Чтобы цвет работал на вас, важно учитывать несколько нюансов:

избегайте слишком ярких и кислотных сочетаний,

следите за балансом фактур,

не перегружайте образ лишними оттенками.

Лучше этот оттенок оставить главным героем и дать ему пространство.

Мини-капсула с холодным голубым

Для начала достаточно:

одного базового предмета (пальто, джемпер или брюки),

одного аксессуара,

нейтральной базы в остальном образе.

Этого уже достаточно, чтобы цвет стал частью гардероба и работал в разных сценариях.

Холодный голубой — это цвет, который помогает выглядеть свежо, современно и собранно без лишних усилий. Он легко вписывается в повседневную жизнь и при этом ощущается актуально и «по-глянцевому».

Иногда одного оттенка достаточно, чтобы образ зазвучал иначе. В этом сезоне таким цветом вполне может стать холодный голубой.