Американский скандальный рэпер Канье Уэст выпустил мерч с флагами России, США и Мексики. Об этом сообщил ирландский журналист Брайан Макдональд на своей странице в X (ранее — Twitter).

К своему концерту в Мексике музыкант представил мерч, включающий футболки и куртки. Макдональд отметил, что предметы гардероба украшены изображением белого голубя, обнимающего флаги упомянутых стран.

«Никаких объяснений рэпер не дал», — подчеркнул автор публикации.

В свою очередь, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак уточнила, что эмблема на мерче Уэста является переосмыслением принта из коллекции дизайнера Гоши Рубчинского 2018 года — в нем тогда присутствовали флаги России и США.

В апреле прошлого года Канье Уэст признался в любви к России.