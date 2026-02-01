Рэперша Инстасамка снялась в облегающем комбинезоне в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инстасамку позировала в черном облегающем комбинезоне с полупрозрачной талией. Волосы певице выпрямили и сделали макияж с красной помадой. Поклонники не узнали ее на фото и написали об этом в комментариях.

«Не узнала сначала», «Это Инстасамка? как изменилась», «Вот это образ», «Какая кошка», — отметили подписчики.

© Соцсети

Несколько недель назад Инстасамка сообщила в Telegram-канале, что планирует сделать кинопроект. Она хочет создать сериал или мультфильм. По словам певицы, у нее есть две «мощные» идеи. Она может принять участие в проекте как продюсер, так и как актриса.

«Если я подойду как актриса и пройду пробы, то я бы снялась. Желание такое есть. Фильмы и сериалы — это крутая работа, меня это привлекает так же, как и музыка», — поделилась рэперша.

В декабре продюсер Сергей Дворцов заявил, что в России необходимо запретить песни Инстасамки. По мнению шоумена, треки певицы не соответствуют нормальному укладу жизни, поэтому следует принять меры. Он заявил, что многие хиты звезды посвящены пошлости и разврату.