Певица Zivert снялась в откровенном бикини на отдыхе на Бали

35-летняя Zivert (Юлия Зиверт) взяла паузу от плотного рабочего графика и столичной суеты и отправилась за перезагрузкой к Индийскому океану. Певица выбрала остров Бали.

© Super.ru

В соцсетях артистка поделилась серией атмосферных кадров, показав, как проходят её отпускные дни. В ленте — огненные балийские закаты, мощные океанские волны, эстетика местной кухни и ощущение полной свободы от дедлайнов и сцены.

Zivert устроила фотосессию прямо на берегу океана: она позировала в кружевном полупрозрачном платье и белоснежном купальнике с высокой посадкой. На одном из кадров певица встала спиной к камере, подчеркнув изящные изгибы силуэта.

Еще более смелым оказался кадр в зеркале — Юлия примерила экстремальное бикини, продемонстрировав подтянутый пресс с заметными кубиками. В объектив также попали минималистичные татуировки на ключице и руке. Часть селфи артистка сделала без макияжа, подчеркнув естественность образа и расслабленное настроение отпуска.

© Super.ru

Ранее Zivert опубликовала фото, сделанное под капельницей.

Читайте также: Певицу Zivert вызывают в суд: Super узнал причину