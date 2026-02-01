Певица Zivert снялась в откровенном бикини на отдыхе на Бали

Zivert снялась в бикини на отдыхе на Бали
35-летняя Zivert (Юлия Зиверт) взяла паузу от плотного рабочего графика и столичной суеты и отправилась за перезагрузкой к Индийскому океану. Певица выбрала остров Бали.
В соцсетях артистка поделилась серией атмосферных кадров, показав, как проходят её отпускные дни. В ленте — огненные балийские закаты, мощные океанские волны, эстетика местной кухни и ощущение полной свободы от дедлайнов и сцены.
Zivert устроила фотосессию прямо на берегу океана: она позировала в кружевном полупрозрачном платье и белоснежном купальнике с высокой посадкой. На одном из кадров певица встала спиной к камере, подчеркнув изящные изгибы силуэта.
Еще более смелым оказался кадр в зеркале — Юлия примерила экстремальное бикини, продемонстрировав подтянутый пресс с заметными кубиками. В объектив также попали минималистичные татуировки на ключице и руке. Часть селфи артистка сделала без макияжа, подчеркнув естественность образа и расслабленное настроение отпуска.
Ранее Zivert опубликовала фото, сделанное под капельницей.
Читайте также: Певицу Zivert вызывают в суд: Super узнал причину