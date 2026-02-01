Модель и актриса Кара Делевинь кардинально сменила имидж. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кара Делевинь позировала перед камерой с новом стрижкой и «рваной» челкой. Модели также сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой. Манекенщица была запечатлена в полосатом брючном костюме, фиолетовой рубашке с галстуком и остроносых туфлях на каблуках. Образ звезды подиумов завершили бордовая сумка, золотая брошь и ремень.

В сентябре Кара Делевинь приняла участие в показе бренда L'Oreal в Париже. Супермодель появилась на шоу в черном полупрозрачном платье-макси из кружева и туфлях на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и бордовым блеском для губ.

В мае Кара Делевинь стала гостьей премьеры документального фильма Дэвида Аттенборо «Океан», которая прошла в Лондоне. Супермодель позировала на красной дорожке в сияющем прозрачном макси-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица дополнила образ черным жакетом, бархатными босоножками на каблуках, колье и серьгами. Звезде подиумов уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и блеском для губ.