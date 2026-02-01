Актриса Анна Пересильд поделилась фото в топе и шортах

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна снялась в топе и шортах. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

16-летняя Анна Пересильд показала кадры, сделанные во время отдыха в Гонконге и Сингапуре. На одном из снимков актриса была запечатлена в черном топе с короткими рукавами с кружевом, который дополнила белыми шортами и темно-серой сумкой на плечо. Артистка предстала с собранными крабом волосами и макияжем в естественном стиле с блеском для губ.

© Соцсети

Несколько недель назад Анна Пересильд выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в бордовом топе, который дополнила мини-юбкой в тон, кардиганом и черными кружевными колготками. Актриса позировала в кадре с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и блеском для губ.

До этого Анна Пересильд посетила балет «Щелкунчик» в Большом театре. Актриса выбрала для культурного мероприятия черно-белое мини-платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Артистка также надела золотой браслет. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж в естественном стиле.