56-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в платье с глубоким декольте

Актриса и певица Дженнифер Лопес показала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Дженнифер Лопес была запечатлена вместе с сыном Максом в Лос-Анджелесе. Их сфотографировали, когда они подъехали к отелю Beverly Hills. Актриса вышла на публику в шелковом платье-комбинации с глубоким декольте и кружевом. Артистка дополнила образ прозрачными сабо на каблуках, браслетами, сумкой на плечо, массивными серьгами и очками. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

На днях Дженнифер Лопес засняли во время шоппинга в Беверли-Хиллз. Актриса отправилась за покупками в черном кожаном жакете, под который не стала надевать топ и бюстгальтер. Артистка добавила к образу макси-юбку, кожаные ботильоны на каблуках, кольца, массивные серьги и солнцезащитные очки. Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с темно-розовой помадой.

12 января Дженнифер Лопес посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус». Актриса предстала на красной дорожке в наряде Жана Луи Шеррера из коллекции Haute Couture 2003 года. Певица выбрала бежевое прозрачное платье с коричневой вышивкой и пышной юбкой.

Ранее звезда «Горничной» показала фигуру в бюстгальтере и «голой» юбке.