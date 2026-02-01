Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном топе и стрингах

Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фигуру в стрингах. Бизнесвумен поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Ким Кардашьян снялась в рекламе новой коллекции собственного бренда Skims, выпущенной в преддверии Дня святого Валентина. Модель примерила розовый облегающий топ с короткими рукавами и белые стринги. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черной тушью, розовыми румянами и блеском для губ. Звезда реалити-шоу держала в руке шпица.

© Соцсети

Несколько недель назад Ким Кардашьян опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. При этом модель не стала надевать под него бюстгальтер. Бизнесвумен добавила к образу меховую накидку в тон наряду. Звезда реалити-шоу позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.