Невеста Роналду снялась в облегающем платье

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в облегающем платье. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя Джорджина Родригес предстала в обтягивающем розовом платье-миди, низ которого был украшен меховой отделкой. Невеста Роналду добавила к наряду нюдовые туфли на каблуках, серьги с бриллиантами, кольцо и сумку Hermes. Она сделала макияж и собрала волосы в гладкий пучок. Знаменитость позировала на фоне пальм.

В декабре Джорджина Родригес стала героиней выпуска журнала Elle. На одной из обложек модель предстала в темной кожаной куртке и корсете с кристаллами и глубоким декольте. Образ невесты Роналду также дополнили коричневый ремень и кольца. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

До этого Джорджина Родригес появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Девушка выбрала для светского мероприятия черное кружевное платье с декольте, которое дополнила массивным колье и кольцами с бриллиантами, среди которых было украшение в 30 каратов.

Ранее 45-летняя Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном топе и стрингах.