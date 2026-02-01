Откровенный топ Кайли Дженнер сравнили с «мешком из-под картошки»

Звезду реалити-шоу и модель Кайли Дженнер высмеяли из-за топа. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

© Соцсети

Папарацци засняли Кайли Дженнер, которая направлялась на вечеринку в Лос-Анджелесе. Модель вышла на публику в топе Maison Margiela с глубоким декольте, черной кожаной юбке-миди и туфлях на каблуках. Звезда подиумов была запечатлена с собранными в пучок волосами и макияжем с коричневыми тенями, накладными ресницами и помадой.

Интернет-пользователи обратили внимание на топ бизнесвумен. По мнению некоторых, он выглядит как мешок из-под картошки.

«Это что, мешок из-под картошки на ней?», «Дешево и безвкусно...», «Доказательство того, что в мешке не всегда выглядишь лучше», «Неужели она не могла найти мешок из-под картошки, который бы подошел к ее искусственной груди?» — писали читатели Daily Mail.

До этого Кайли Дженнер выложила в личном блоге фото, где предстала перед зеркалом в розовом спортивном костюме Alo, который состоял из топа с глубоким декольте и легинсов. Модель также надела кольцо с бриллиантом. Звезда реалити-шоу позировала с уложенными в крупные локоны волосами и макияжем с тушью, контурингом и блеском для губ.