Бриджи: правила стильного сочетания

Мировые дизайнеры продолжают возводить в тренды самые противоречивые элементы: балетки, микрошорты, а теперь и бриджи. Рассказываем, как стилизовать бриджи так, чтобы получить по-настоящему модный лук.

© Just Talks

Бриджи + жакет

Бриджи часто ассоциируются у нас с чем-то несерьезным, устаревшим и забавным, тут на помощь приходит лаконичный и универсальный жакет. Дополнить образ можно строгой сумкой, чтобы подчеркнуть свою серьезность.

Бриджи + топ

Бриджам свойственно визуально укорачивать рост и делать ноги шире, поэтому нужно: 1. носить как можно более открытую обувь, 2. выбирать правильную длину, чтобы штанины заканчивались на уровне колена или чуть ниже.

Как и обувь, открытая одежда не даст бриджам укоротить рост, поэтому миниатюрный облегающий топ — выигрышное решение.

Бриджи + оригинальный верх

Можно дополнить образ с бриджами верхом с интересной отделкой, сложноскроенной рубашкой или многослойностью. Так получится акцентировать внимание на верхе на случай, если вы промахнетесь с длиной бридж.

Где купить:

Топ Embody + Бриджи Dshe

Жакет You Wanna + Бриджи Tom Tailor

Блуза Miss Chic + Бриджи In Linen