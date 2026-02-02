Бриджи: правила стильного сочетания
Мировые дизайнеры продолжают возводить в тренды самые противоречивые элементы: балетки, микрошорты, а теперь и бриджи. Рассказываем, как стилизовать бриджи так, чтобы получить по-настоящему модный лук.
Бриджи + жакет
Бриджи часто ассоциируются у нас с чем-то несерьезным, устаревшим и забавным, тут на помощь приходит лаконичный и универсальный жакет. Дополнить образ можно строгой сумкой, чтобы подчеркнуть свою серьезность.
Бриджи + топ
Бриджам свойственно визуально укорачивать рост и делать ноги шире, поэтому нужно: 1. носить как можно более открытую обувь, 2. выбирать правильную длину, чтобы штанины заканчивались на уровне колена или чуть ниже.
Как и обувь, открытая одежда не даст бриджам укоротить рост, поэтому миниатюрный облегающий топ — выигрышное решение.
Бриджи + оригинальный верх
Можно дополнить образ с бриджами верхом с интересной отделкой, сложноскроенной рубашкой или многослойностью. Так получится акцентировать внимание на верхе на случай, если вы промахнетесь с длиной бридж.
Где купить:
Жакет You Wanna + Бриджи Tom Tailor
Блуза Miss Chic + Бриджи In Linen